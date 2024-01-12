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​Эксперты назвали фаворита матча за Суперкубок Испании «Реал» – «Барселона»

12 Января 2024 • 11:27 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
14.01 22:00

Эксперты букмекерских контор оценили победу мадридского «Реала» с вероятностью в 42,3% процента в основное время поединка, ничейный исход в основное время матча оценивается в 26,5%, а вот победа «Барселоны» – только в 31,2%.

Матч за Суперкубок Испании состоится в воскресенье, 14 января 2024 года, старт встречи запланирован на 22:00 по московскому времени. На стадии полуфинала «Реал» со счётом 5:3 обыграл в дополнительное время «Атлетико», а «Барселона» переиграла 2:0 «Осасуну» в основное время поединка.

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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