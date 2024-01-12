«Барселона» выиграла 4 матча подряд впервые с сентября

В полуфинальном поединке Суперкубка Испании каталонская «Барселона» встретилась с «Осасуной». Подопечные Хави Эрнандеса на классе одолели соперника со счетом 2:0.

Стоит отметить, что «сине-гранатовые» отпраздновали четвертую победу подряд. До этого каталонские футболисты переиграли «Барбастро» (3:2), «Лас-Пальмас» (2:1) и «Альмерию» (3:2). Команда из Барселоны одержала четыре победы кряду впервые с сентября.

В чемпионате Испании «Барселона» занимает третье место в таблице, отставая от лидирующего «Реала» на семь баллов. Ближайший матч каталонцы проведут против мадридского «Реала» в финале Суперкубка Испании.