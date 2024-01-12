Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» выиграла 4 матча подряд впервые с сентября

12 Января 2024 • 09:19 Комментировать

В полуфинальном поединке Суперкубка Испании каталонская «Барселона» встретилась с «Осасуной». Подопечные Хави Эрнандеса на классе одолели соперника со счетом 2:0.

Стоит отметить, что «сине-гранатовые» отпраздновали четвертую победу подряд. До этого каталонские футболисты переиграли «Барбастро» (3:2), «Лас-Пальмас» (2:1) и «Альмерию» (3:2). Команда из Барселоны одержала четыре победы кряду впервые с сентября.

В чемпионате Испании «Барселона» занимает третье место в таблице, отставая от лидирующего «Реала» на семь баллов. Ближайший матч каталонцы проведут против мадридского «Реала» в финале Суперкубка Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Холанн перейдёт в «Барселону» Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​Мбаппе назвал клуб, куда хочет перейти Мбаппе договорился с новым клубом На выход: Кто покинет «Спартак» в зимнее трансферное окно ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак» «Реал», «Барселона» или «Манчестер Сити»: Холанн выбрал клуб
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте»
«Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
12.01.24 в 23:00
Севилья Севилья
Алавес Алавес
1.78 3.60 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Января
10:12 · Германия. Бундеслига
Тер Штеген и Кунде могут уйти из «Барселоны» в другой топ-клуб
09:25 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелена купить одного из лидеров «Барселоны»
09:19 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выиграла 4 матча подряд впервые с сентября
06:17 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» впервые с сентября выиграла матч с разницей более чем в один мяч
04:20 · Англия. Премьер-лига
​«Хетафе» отказался продавать Майораля за 25 миллионов евро
03:52 · Испания. Ла Лига
​Младший сын Зидана решил покинуть «Реал» 1
03:37 · Испания. Ла Лига
​Ямаль установил сразу два рекорда
03:32 · Германия. Бундеслига
«Бавария» была вынуждена в спешке подписывать защитника, так как до последнего рассчитывала на Араухо слухи
02:50 · Испания. Ла Лига
Деку: «Фелиш играет важную роль в «Барселоне», сегодня он снова был хорош»
02:24 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» может заменить Корреа другим чемпионом мира
02:04 · Испания. Ла Лига
Хави: «Ямаль почти не теряет мяч»
01:27 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, что думает об Анчелотти
01:05 · Испания. Ла Лига
Де Йонг: «До матча с «Реалом» остаётся всего два дня, но мы успеем восстановиться»
00:46 · Испания. Ла Лига
Хави – о матче с «Реалом»: «Нас ждёт грандиозный финал»
00:24 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг оценил игру «Барселоны» в полуфинале Суперкубка
Все новости
Рекомендуем