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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» впервые с сентября выиграла матч с разницей более чем в один мяч

12 Января 2024 • 06:17 Комментировать

Каталонская «Барселона» забила два безответных мяча во второй половине полуфинальной встрече Суперкубка Испании против памплонской «Осасуны». Таким образом, команда Хави Эрнандеса впервые с сентября прошлого года выиграла матч с разницей в более чем один мяч. Тогда, правда, в сентябре, она обыграла «Антверпен» со счетом 5:0.

С тех, как это ни странно, «Барселона», если и побеждала, то только с минимальной разницей в счете. И вот сейчас каталонский клуб, наконец-то, разродился чуть более убедительной победой. Теперь «Барселоне» предстоит сыграть в финальном матче Суперкубка страны против мадридского «Реала».


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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Барселона
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