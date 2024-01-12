​«Барселона» впервые с сентября выиграла матч с разницей более чем в один мяч

Каталонская «Барселона» забила два безответных мяча во второй половине полуфинальной встрече Суперкубка Испании против памплонской «Осасуны». Таким образом, команда Хави Эрнандеса впервые с сентября прошлого года выиграла матч с разницей в более чем один мяч. Тогда, правда, в сентябре, она обыграла «Антверпен» со счетом 5:0.

С тех, как это ни странно, «Барселона», если и побеждала, то только с минимальной разницей в счете. И вот сейчас каталонский клуб, наконец-то, разродился чуть более убедительной победой. Теперь «Барселоне» предстоит сыграть в финальном матче Суперкубка страны против мадридского «Реала».