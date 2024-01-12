​Младший сын Зидана решил покинуть «Реал»

Младший сын Зинедина Зидана, Эльяз Зидан, решил покинуть мадридский «Реал» в направлении «Бетиса». В декабре ему исполнилось восемнадцать лет и он решил отметить это подписанием нового контракта. Эльяз проведет в Севилье следующие три с половиной года.

А это означает, что весьма скоро мы увидим его в матчах «Бетиса» в Примере - именно для этого Эльяз и решился на переход. Сейчас клуб из Севильи занимает седьмое место в чемпионате Испании, и уже в субботу сыграет в матче двадцатого тура с «Гранадой».

В прошлом чемпионате команда заняла шестое место в итоговой турнирной таблице Ла Лиги.