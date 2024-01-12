​Ямаль установил сразу два рекорда

Каталонская «Барселона» расправилась с «Осасуной» в полуфинальном матче Суперкубка Испании и вновь, как и в прошлом году, сразится в финале с мадридским «Реалом». На поле в составе «Барселоны» вышел Ламин Ямаль, который установил сразу два рекорда испанского футбола.

Он, во-первых, стал самым молодым участником турнира, в возрасте 16 лет 182 дней, а во-вторых, стал самым молодым автором гола, забив второй мяч своей команды. Предыдущий рекорд принадлежал нападающему Ансу Фати, также бывшему игроку «Барселоны», который сыграл в Суперкубке Испании в возрасте 17 лет 70 дней.