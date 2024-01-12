Деку: «Фелиш играет важную роль в «Барселоне», сегодня он снова был хорош»

Спортивный директор «Барселоны» Деку опроверг слухи о проблемах Жоау Фелиша.

Португальский нападающий, арендованный у мадридского «Атлетико», потерял постоянное место в стартовом составе. В прессе всё чаще появляются слухи о недовольстве выступлениями Фелиша рулевого Хави Эрнандеса, а также о намерении «Барселоны» отказаться от выкупа игрока.

В полуфинальной игре Суперкубка против «Осасуны» (2:0) Фелиш вышел на замену на 61-й минуте, а в концовке встречи отметился результативным пасом.

«Хави решает, выпускать или не выпускать Фелиша в старте. Жоау играл важную роль на протяжении всего сезона, и сегодня он снова проявил себя. Он показал правильный настрой и отличную игру после выхода со скамейки запасных», – цитирует Managing Barca Деку.