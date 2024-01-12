Хави: «Ямаль почти не теряет мяч»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес отметил выступление вингера Ламина Ямаля после матча против «Осасуны».

Каталонцы вышли в финал Суперкубка, одержав победу со счётом 2:0. 16-летний Ямаль вышел на замену на 42-й минуте встречи вместо травмированного Рафиньи, а в концовке матча поразил ворота, установив на табло окончательный результат.

«Ламин потрясающе обращается с мячом, почти не теряет его. Он не боится участвовать в единоборствах. Сегодня он был очень хорош даже без учёта забитого гола. Необыкновенный талант», – заявил в послематчевом интервью Хави.

14 января «Барселона» сыграет против мадридского «Реала» в финале Суперкубка Испании.