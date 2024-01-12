Хави рассказал, что думает об Анчелотти

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о главном тренере мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

В воскресенье команды встретятся в рамках финала Суперкубка Испании. В полуфинале «Барселона» переиграла «Осасуну» (2:0), а «Реал» взял верх над «Атлетико» в дополнительное время (5:3).

«Результаты очных встреч с Анчелотти? У меня отличные отношения с Карло, но я не слежу за статистикой наших противостояний.

В этом сезоне Анчелотти изменил систему «Реала»: теперь команда играет по схеме 4-4-2 с ромбом и ложной девяткой. Эта деталь станет ключевой в нашем предстоящем матче, но мы подготовимся к этому и постараемся выиграть. Мы намерены играть в атакующий футбол и попробуем воспользоваться свободными зонами», – передаёт Barca Universal слова Хави.