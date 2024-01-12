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Де Йонг: «До матча с «Реалом» остаётся всего два дня, но мы успеем восстановиться»

12 Января 2024 • 01:05 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
14.01 22:00

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о предстоящем финале Суперкубка Испании против мадридского «Реала».

В полуфинале каталонский коллектив одолел «Осасуну» (2:0), а днём ранее «сливочные» обыграли мадридский «Атлетико» в дерби (5:3). Финальное «эль класико» состоится 14 января.

«Выход в финал Суперкубка – это прекрасно. Да, у нас всего два дня на восстановление, но этого более чем достаточно, ведь сегодня обошлось без экстра-тайма, да и ехать нам никуда не придётся. Мы будем готовы к матчу с «Реалом». Надеюсь, Рафинья успеет восстановиться после травмы», – заявил в интервью Movistar де Йонг.

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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