Хави – о матче с «Реалом»: «Нас ждёт грандиозный финал»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мыслями после победы над «Осасуной» в полуфинале Суперкубка Испании (2:0).

Каталонцы взяли верх благодаря голам Роберта Левандовски и Ламина Ямаля, забитым на 59-й и 93-й минутах. Уже 14 января «сине-гранатовые» проведут финальный матч Суперкубка против мадридского «Реала».

«Наша сегодняшняя игра не была выдающейся, но мы контролировали ход матча и заслуженно победили. «Осасуна» отлично защищается, и мы знали, что будет непросто.

Я счастлив, ведь выход в финал был нашей целью. Это будет грандиозный матч, мы очень мотивированы. Думаю, мы доминировали в последней игре против «Реала» в лиге. Мы способны сыграть так же хорошо, но на этот раз победить», – цитирует Barca Universal Хави.