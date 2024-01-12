Френки де Йонг оценил игру «Барселоны» в полуфинале Суперкубка

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг побеседовал с журналистами после победы в полуфинале Суперкубка Испании.

Коллектив Хави Эрнандеса одержал победу над «Осасуной» со счётом 2:0, а нидерландский хавбек был признан лучшим игроком встречи.

«Это была очень серьёзная игра, и в первом тайме мы выглядели не лучшим образом, но после перерыва смогли прибавить. Сегодня нам помогли замены. Мы должны продолжать совершенствоваться. Нужно учитывать и множество травм в нашем составе», – приводит Managing Barca слова де Йонга.

В финале Суперкубка «Барселоне» предстоит встретиться с мадридским «Реалом». Матч пройдёт 14 января.