Рафинья вряд ли сыграет в финале Суперкубка против «Реала»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас получил травму в матче против «Осасуны».

Бразильский футболист был заменён уже на 42-й минуте полуфинального поединка Суперкубка Испании против «Осасуны», завершившегося победой каталонцев со счётом 2:0. По данным журналиста Тони Хуанмарти, предварительные прогнозы указывают на то, что Рафинья вряд ли успеет восстановиться к финальному матчу против мадридского «Реала», который запланирован на 14 января. 27-летний игрок повредил подколенное сухожилие.

В активе Рафиньи четыре забитых мяча и семь результативных пасов в 19 матчах за «Барселону» в текущем сезоне.