«Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала»

«Барселона» и «Осасуна» сошлись в рамках Суперкубка Испании по футболу. Матч полуфинала турнира состоялся 11 января на стадионе «Парк Аль-Аввал».

Второй полуфинал испанского суперкубка получился менее статусным. Если вчера сражались два мадридских суперклуба («Реал» и «Атлетико»), то сегодня «Барселона» экзаменовала «Осасуну». По именам соперник слаб, но все последние игры у каталонцев с памплонцами получаются очень упорными – три кряду победы в один мяч. Да и вообще атака Хави давненько не высекает искры, побеждая минимально и очень натужно.

В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» задействовала всех сильнейших, взрослых – Левандовски, Рафинья, Ферран Торрес. Начали с активности не форварды – Илкай Гюндогна подал от угла поля, Кристенсен опасно пробил, но эпизод прервал Эррера, совершивший сейв, и арбитр, зафиксировавший фол в атаке. «Осасуна» ответил двумя резвыми атаками, но оба раза удары были заблокированы: Анте Будимира накрыл Кунде, а выстрел Аресо принял на себя Бальде, распластавшийся в подкате.

У «Барселоны» работали только стандарты. Илкай Гюндоган метров с 35 пробил по статичному мячу сильно и точно, мяч полетел под перекладину, но Эррера выручил «Осасуну». Было время спасений и для Пеньи. Подзанавес тайма Иньяки своевременно вылетел на Будимира, убравшего Араухо. Анте ловко расправился с уругвайцем, но потратил лишние секунды – голкипер сократил дистанцию и удар парировал.

Под занавес первого тайма ещё одна скверная новость настигла «Барсу». Травму получил Рафинья, заменил которого Ламин Ямаль. Игра шла с преимуществом каталонцев, однако медленный темп не позволял им чувствовать себя «доминаторами». Довольно спокойно оборонялась «Осасуна», но именно эта успокоенность и поставила памплонцев. На исходе часа игры они пропустили в медленной атаке «Барселоны».

Кристенсен воткнулся в Арнаиса – арбитр промолчал, Илкай Гюндоган мячом завладел и выдал умнейшую передачу на Левандовски. Роберт в окружении трёх соперников пробил из центра штрафной площади, проткнув мяч в «шестёрку» - 1:0. Долго лежал на газоне Арнаис, долго смотрели повтор, но в итоге фол арбитры не усмотрели – мяч засчитан.

Через 10 минут свежий Фелиш мог снимать все вопросы по победителю. Жоау сам промчался по левому флангу, обыграл защитника, срезал угол и кручённым ударом пальнул в дальний, но потащил голкипер. Более моментов команды не создали. «Барселона» позволила «Осасуне» чаще разыгрывать мяч на финише матча, но даже пародией на навал это не обернулось. А каталонцы на третьей компенсированной минуте соперника добили. Жоау Фелиш с дуги штрафной площади покатил направо, а Ламин Ямаль технично пробил пож дальнюю штангу – 2:0.

Не много энергии «Барселона» потратила на победу, в финале Суперкубка Испании каталонцев ждёт матч против «Реала», потратившего много сил и 120 минут на «Атлетико».