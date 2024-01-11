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«Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала»

11 Января 2024 • 23:56 Комментировать (2)
Барселона
2:0
Осасуна
окончен

«Барселона» и «Осасуна» сошлись в рамках Суперкубка Испании по футболу. Матч полуфинала турнира состоялся 11 января на стадионе «Парк Аль-Аввал».

Протокол игры  
Барселона2:0Осасуна
(1:0) Левандовски Роберт59'  
(2:0) Ямаль Ламин90'  
Пенья ИньякиКунде ЖюльАраухо РональдКристенсен АндреасБальде АлехандроРоберто Серхи 61' (Педри ( 61') Гюндоган ИлкайДе Йонг ФренкиРафинья Диас 42' (Ямаль Ламин ( 42') Левандовски РобертТоррес Ферран 61' (Фелиш Жоау ( 61')
Запасные: Роке ВиторКасадо МаркАстралага АндерГиу МаркКочен ДиегоФорт ЭкторЛопес ФерминРомеу Ориоль
Эррера СерхиоГарсия Давид IIIКатена Алехандро  32'Круз Хуан 85' (Барха Энрике ( 85') Аресо ХесусОрос АймарМуньос Икер  39' 69' (Монкайола Хон ( 69') Гомес Мойсес 85' (Гарсия Рубен ( 85') Пенья Рубен 78' (Мохика Хоан ( 78') Арнаис Хосе  56' 69' (Гарсия Рауль ( 69') Будимир Анте
Запасные: Айтор ФернандесВидаль НачоТорро ЛукасБрашанац ДаркоИбаньес ПаблоЭррандо Хорхе
11 января. Стадион "Аль-Аввал Парк".

 

Второй полуфинал испанского суперкубка получился менее статусным. Если вчера сражались два мадридских суперклуба («Реал» и «Атлетико»), то сегодня «Барселона» экзаменовала «Осасуну». По именам соперник слаб, но все последние игры у каталонцев с памплонцами получаются очень упорными – три кряду победы в один мяч. Да и вообще атака Хави давненько не высекает искры, побеждая минимально и очень натужно.

В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» задействовала всех сильнейших, взрослых – Левандовски, Рафинья, Ферран Торрес. Начали с активности не форварды – Илкай Гюндогна подал от угла поля, Кристенсен опасно пробил, но эпизод прервал Эррера, совершивший сейв, и арбитр, зафиксировавший фол в атаке. «Осасуна» ответил двумя резвыми атаками, но оба раза удары были заблокированы: Анте Будимира накрыл Кунде, а выстрел Аресо принял на себя Бальде, распластавшийся в подкате.

У «Барселоны» работали только стандарты. Илкай Гюндоган метров с 35 пробил по статичному мячу сильно и точно, мяч полетел под перекладину, но Эррера выручил «Осасуну». Было время спасений и для Пеньи. Подзанавес тайма Иньяки своевременно вылетел на Будимира, убравшего Араухо. Анте ловко расправился с уругвайцем, но потратил лишние секунды – голкипер сократил дистанцию и удар парировал.

Под занавес первого тайма ещё одна скверная новость настигла «Барсу». Травму получил Рафинья, заменил которого Ламин Ямаль. Игра шла с преимуществом каталонцев, однако медленный темп не позволял им чувствовать себя «доминаторами». Довольно спокойно оборонялась «Осасуна», но именно эта успокоенность и поставила памплонцев. На исходе часа игры они пропустили в медленной атаке «Барселоны».

Кристенсен воткнулся в Арнаиса – арбитр промолчал, Илкай Гюндоган мячом завладел и выдал умнейшую передачу на Левандовски. Роберт в окружении трёх соперников пробил из центра штрафной площади, проткнув мяч в «шестёрку» - 1:0. Долго лежал на газоне Арнаис, долго смотрели повтор, но в итоге фол арбитры не усмотрели – мяч засчитан.

Через 10 минут свежий Фелиш мог снимать все вопросы по победителю. Жоау сам промчался по левому флангу, обыграл защитника, срезал угол и кручённым ударом пальнул в дальний, но потащил голкипер. Более моментов команды не создали. «Барселона» позволила «Осасуне» чаще разыгрывать мяч на финише матча, но даже пародией на навал это не обернулось. А каталонцы на третьей компенсированной минуте соперника добили. Жоау Фелиш с дуги штрафной площади покатил направо, а Ламин Ямаль технично пробил пож дальнюю штангу – 2:0.

Не много энергии «Барселона» потратила на победу, в финале Суперкубка Испании каталонцев ждёт матч против «Реала», потратившего много сил и 120 минут на «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Барселона

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Комментарии (2) Все комментарии
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Sparrow88
12 Января 2024 в 00:13
Болельщиков Барселоны с победой! Увидимся в финале. Ну и всё по делу - чемпион Испании против обладателя кубка Испании разыграют Суперкубок.
Bartimeus
12 Января 2024 в 00:06
Слабенько, и вот даже нельзя сказать, что Барса затратила минимум усилий или играла как обычно. Сегодня чуть получше в обороне, ну и в реализации классно наконец. Ямал шикарно вошел в игру, голешник заслужил. Рафинью жаль, наверно растяжение какое-нибудь, вряд ли в финале сыграет. Торрес ноль, Лева был неплох, боролся. Роке на удивление не вышел, а как же командное взаимодействие.
Надеюсь, Барса в финале покажет более зрелую игру.
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