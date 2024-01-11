​Бывший спортивный директор «Барселоны» отправляется в Саудовскую Аравию

Рамон Планес, бывший спортивный директор каталонской «Барселоны», отправляется в Саудовскую Аравию. Он будет выполнять аналогичные обязанности в саудовском «Аль-Иттихад» - том самом, в котором выступает Карим Бензема, бывший «туз» мадридского «Реала».

В последние месяцы Рамон работал в севильском «Бетисе», но там что-то не сложилось. В прошлом в его карьере были такие клубы, как «Эльче», «Райо Вальекано» и «Хетафе». Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, гонорар Планеса на новом рабочем месте в жаркой Саудовской Аравии составит два миллиона евро ежегодно.