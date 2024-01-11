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Вице-президент «Барселоны» ответил на вопрос о Фелише, которого Хави оставил в запасе

11 Января 2024 • 22:18 Комментировать
Барселона
0:0
Осасуна
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1-й тайм

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте поделился мыслями о положении в команде Жоау Фелиша.

Португальский форвард начал на скамейке запасных сегодняшний матч Суперкубка Испании против «Осасуны». Если верить слухам, наставника «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса не устраивают поведение и игра 24-летнего футболиста.

«Жоау очень счастлив, он полезен для «Барселоны». Управлять такой командой, как наша, очень непросто, но Хави знает, что делает. От тренера требуется дать шанс проявить себя всем важным игрокам, выбрав для этого правильное время. Уверен, Фелиш добьётся успеха в нашем клубе», – цитирует Barca Universal Юсте.

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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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