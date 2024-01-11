Вице-президент «Барселоны»: «Мы довольны Хави»

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте высказался о работе главного тренера Хави Эрнандеса.

В последние месяцы рулевой «сине-гранатовых» нередко подвергается критике за неуверенную игру и нестабильные результаты команды, однако руководство клуба продолжает публично заявлять об уверенности в способностях специалиста.

«Мы очень довольны Хави. То, как он строит команду, объединяет молодёжь с опытными игроками, выдерживает постоянное давление, – очень непросто.

Мы продолжаем участвовать во всех турнирах. Мы подходим к сегодняшнему матчу Суперкубка против «Осасуны» с большим уважением к сопернику, но наша цель – побеждать в каждой игре», – цитирует Barca Universal Юсте.