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Вице-президент «Барселоны»: «Мы довольны Хави»

11 Января 2024 • 21:55 Комментировать
Барселона
0:0
Осасуна
1 1.43 X 5.30 2 7.40
1-й тайм

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте высказался о работе главного тренера Хави Эрнандеса.

В последние месяцы рулевой «сине-гранатовых» нередко подвергается критике за неуверенную игру и нестабильные результаты команды, однако руководство клуба продолжает публично заявлять об уверенности в способностях специалиста.

«Мы очень довольны Хави. То, как он строит команду, объединяет молодёжь с опытными игроками, выдерживает постоянное давление, – очень непросто.

Мы продолжаем участвовать во всех турнирах. Мы подходим к сегодняшнему матчу Суперкубка против «Осасуны» с большим уважением к сопернику, но наша цель – побеждать в каждой игре», – цитирует Barca Universal Юсте.

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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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