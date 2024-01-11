«Барселона» не одержала ни одной победы с разницей в 2+ гола с сентября

В последние месяцы «Барселона» привыкла ограничиваться победами с минимальной разницей.

В сентябре 2023 года «сине-гранатовые» разгромили бельгийский «Антверпен» в поединке группового этапа Лиги чемпионов (5:0), и с тех пор команде не удалось одержать ни одной победы в официальных матчах с преимуществом хотя бы в два мяча, докладывает Opta. С того дня коллектив Хави Эрнандеса выиграл 12 встреч – во всех случаях соперник уступал лишь в один гол. Для «Барселоны» это самая продолжительная подобная серия.

Сегодня каталонский гранд сыграет против «Осасуны» в матче полуфинала Суперкубка Испании.