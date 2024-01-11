Левандовски — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Осасуной»

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски с первых минут выйдет на поле в предстоящем матче с «Осасуной».

Полностью стартовый состав «Барселоны» выглядит следующим образом: Пенья (вр), Бальде, Араухо, Ферран Торрес, Левандовски, Рафинья Диас, Кристенсен, Серхи Роберто, де Йонг, Гюндоган, Кунде.

Встреча 1/2 финала Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Осасуной» пройдет сегодня, 11 января. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.

Отметим, что победитель данного матча сыграет с «Реалом». Финальная игра состоится 14 января.