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Анчелотти определился с первым вратарём слухи

11 Января 2024 • 20:03 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Barcelona/Osasuna
14.01 22:00

Стало известно, на какого вратаря сделает ставку главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти до конца текущего сезона.

Как утверждает журналист Хосе Феликс Диас, основным голкипером «Реала» во второй части сезона будет Андрей Лунин. Ожидается, что именно он будет выходить в стартовом составе в матчах чемпионатах Испании и Лиги чемпионов.

Ранее появилась информация, кто станет основным голкипером «сливочных» в новом сезоне.

В нынешней кампании 24-летний Лунин принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил шесть мячей и пять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Андрей Лунин ещё теги

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РЕАЛ МАДРИД BARCELONA/OSASUNA
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Комментарии (1) Все комментарии
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Артур Измаилов
11 Января 2024 в 20:09
"В нынешней кампании 24-летний Лунин принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет пять результативных передач."
.....одмЫн нажрался ? ))))))))
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