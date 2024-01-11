Стало известно, на какого вратаря сделает ставку главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти до конца текущего сезона.

Как утверждает журналист Хосе Феликс Диас, основным голкипером «Реала» во второй части сезона будет Андрей Лунин. Ожидается, что именно он будет выходить в стартовом составе в матчах чемпионатах Испании и Лиги чемпионов.

Ранее появилась информация, кто станет основным голкипером «сливочных» в новом сезоне.

В нынешней кампании 24-летний Лунин принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил шесть мячей и пять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.