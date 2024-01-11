«Барселона» в последний раз проигрывала «Осасуне» с Месси в команде

Сегодня, 11 января в Саудовской Аравии состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании. «Барселона» на стадионе «Парк Аль-Аввал» в Рияде сыграет против «Осасуны».

До этого матча каталонский клуб имеет серию из семи матчей без поражений над «Осасуной». В последний раз «красные» обыгрывали «Барселону» в 2020 году в чемпионате Испании со счётом 2:1. В той игре голом отличился Лионель Месси.

Встреча «Барселона» - «Осасуна» начнётся в 22:00 мск. В финале победитель противостояния встретиться с мадридским «Реалом». «Королевский» клуб в своём полуфинале одолел «Атлетико» со счётом 5:3.