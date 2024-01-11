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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Севилья» пополнила состав, не оформляя трансфер официально

11 Января 2024 • 19:05 Комментировать
Севилья
...
Алавес
1 1.90 X 3.35 2 4.40
12.01 23:00

«Севилья» на своём официальном сайте сообщила о пополнении в составе команды. В нём оказался 23-летний нападающий Исаак Ромеро, который был переведён в основу из команды резервистов.

В 15 прошедших матчах сезона за резервную команду «Севильи» Ромеро записал на свой счёт 11 голов и четыре результативных паса на партнёров.

За первую команду «Севильи» Исаак Ромеро будет выступать под номером 20.

На текущий момент «Севилья» располагается лишь на 16-й позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда Кике Санчеса Флореса проведёт 12 января – против «Алавеса» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Исаак Ромеро

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СЕВИЛЬЯ АЛАВЕС
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