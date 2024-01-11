«Севилья» на своём официальном сайте сообщила о пополнении в составе команды. В нём оказался 23-летний нападающий Исаак Ромеро, который был переведён в основу из команды резервистов.

В 15 прошедших матчах сезона за резервную команду «Севильи» Ромеро записал на свой счёт 11 голов и четыре результативных паса на партнёров.

За первую команду «Севильи» Исаак Ромеро будет выступать под номером 20.

На текущий момент «Севилья» располагается лишь на 16-й позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда Кике Санчеса Флореса проведёт 12 января – против «Алавеса» на своём поле.