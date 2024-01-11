Дрэгушин мечтает о «Реале» и «Барселоне»

Представитель будущего защитника «Тоттенхэма» Раду Дрэгушина ответил на вопрос о планах своего клиента.

«Через три-четыре года я вижу Дрэгушина в «Реале». «Бавария» — один из крупнейших клубов мира, но его мечта — «Реал» или «Барселона», — цитирует агента Digi Sport RO.

Ранее стало известно, что защитник «Дженоа» отказался от предложения «Баварии» и решил продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме».

Ожидается, что Дрэгушин подпишет трудовой договор со «шпорами» до 2029 года. По данным СМИ, итальянский клуб заработает на продаже своего футболиста 30 миллионов евро.

14 января «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед» в рамках 21-го тура АПЛ, начало — в 19:30 по мск.