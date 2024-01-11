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Назван основной вратарь «Реала» на следующий сезон слухи

11 Января 2024 • 15:01 Комментировать
Реал Мадрид
...
Barcelona/Osasuna
14.01 22:00

Мадридский «Реал» определился с основным вратарём на следующий сезон, сообщает Marca.

По данным источника, в стане «сливочных» рассчитывают на Тибо Куртуа, который пропускает текущий сезон из-за разрыва крестообразных связок. Отмечается, что второе место будет закреплено за Андреем Луниным, если он не решит покинуть команду в летнее трансферное окно. Подчеркивается, что Кепа Аррисабалага, арендованный у «Челси», скорее всего, не будет выкуплен из-за его высокой зарплаты.

Напомним, 10 января «Реал» одолел «Атлетико» в полуфинальном матче Суперкубка Испании и вышел в финал, где сыграет с победителем пары «Барселона» - «Осасуна».

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Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Кепа Аррисабалага ещё теги

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РЕАЛ МАДРИД BARCELONA/OSASUNA
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