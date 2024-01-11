Мадридский «Реал» определился с основным вратарём на следующий сезон, сообщает Marca.

По данным источника, в стане «сливочных» рассчитывают на Тибо Куртуа, который пропускает текущий сезон из-за разрыва крестообразных связок. Отмечается, что второе место будет закреплено за Андреем Луниным, если он не решит покинуть команду в летнее трансферное окно. Подчеркивается, что Кепа Аррисабалага, арендованный у «Челси», скорее всего, не будет выкуплен из-за его высокой зарплаты.

Напомним, 10 января «Реал» одолел «Атлетико» в полуфинальном матче Суперкубка Испании и вышел в финал, где сыграет с победителем пары «Барселона» - «Осасуна».