«Барселона» выбрала трёх игроков, которых точно не продаст

В каталонской «Барселоне» определились с несколькими футболистами, которых не продадут в ближайшем будущем.

Как информирует портал Todofichajes, в список неприкасаемых включены три игрока. Речь идет о защитнике Рональде Араухо, а также хавбеках Педри и Гави. «Сине-гранатовые» собираются сделать ставку на это трио в будущем.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Барселона» занимает третье место после 19 туров. Подопечные Хави Эрнандеса отстают от лидирующего мадридского «Реала» на семь баллов.

В Лиге чемпионов каталонцы вышли в плей-офф, где встретятся с «Наполи».

«Барселона» решила продать Педри - известна цена