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Гершкович: «Захарян не оправдывает тех надежд, которые мы возлагали на него»

11 Января 2024 • 10:49 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Сосьедад
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13.01 20:30

Член исполкома РФС Михаил Гершкович поделился мнением об игре полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Эксперт считает, что 20-летний футболист не оправдывает возложенных на него надежд. По мнению Гершковича, Захаряну  следует разобраться в себе, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.  

«Он там играет? Сидит. А какие надежды подавал… Пропал! Арсен в России сидел, и в Испании сидит теперь. Я ждал от него большего. Не оправдывает он тех надежд, которые мы возлагали на него. Мы думали, что он будет звездой», – цитирует Гершковича «РБ Спорт».

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. В футболке испанского клуба полузащитник успел провести 19 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.  

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Евро-Футбол.Ру,
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