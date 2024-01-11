Гершкович: «Захарян не оправдывает тех надежд, которые мы возлагали на него»

Член исполкома РФС Михаил Гершкович поделился мнением об игре полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Эксперт считает, что 20-летний футболист не оправдывает возложенных на него надежд. По мнению Гершковича, Захаряну следует разобраться в себе, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

«Он там играет? Сидит. А какие надежды подавал… Пропал! Арсен в России сидел, и в Испании сидит теперь. Я ждал от него большего. Не оправдывает он тех надежд, которые мы возлагали на него. Мы думали, что он будет звездой», – цитирует Гершковича «РБ Спорт».

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. В футболке испанского клуба полузащитник успел провести 19 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.