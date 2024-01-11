«Реал» не проигрывает 20 матчей подряд

В рамках полуфинала Суперкубка Испании мадридский «Реал» встречался с «Атлетико». Подопечные Карло Анчелотти отпраздновали волевую победу со счетом 5:3 и вышли в финал турнира.

Стоит отметить, что «королевский» клуб не проигрывает уже 20 матчей подряд. В последний раз столичный гранд потерпел поражение как раз от «матрасников» в рамках Ла Лиги. Это произошло 24 сентября.

Следующий поединок команда Анчелотти проведет 14 января в финале Суперкубка Испании. Матч состоится на стадионе в Саудовской Аравии. Соперником «сливочных» будет победитель пары «Барселона» - «Осасуна». Эта игра пройдет сегодня, 11 января.