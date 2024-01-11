Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не проигрывает 20 матчей подряд

11 Января 2024 • 10:12 Комментировать

В рамках полуфинала Суперкубка Испании мадридский «Реал» встречался с «Атлетико». Подопечные Карло Анчелотти отпраздновали волевую победу со счетом 5:3 и вышли в финал турнира.

Стоит отметить, что «королевский» клуб не проигрывает уже 20 матчей подряд. В последний раз столичный гранд потерпел поражение как раз от «матрасников» в рамках Ла Лиги. Это произошло 24 сентября.

Следующий поединок команда Анчелотти проведет 14 января в финале Суперкубка Испании. Матч состоится на стадионе в Саудовской Аравии. Соперником «сливочных» будет победитель пары «Барселона» - «Осасуна». Эта игра пройдет сегодня, 11 января.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​Холанн перейдёт в «Барселону» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте Мбаппе договорился с новым клубом ​Мбаппе назвал клуб, куда хочет перейти ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак»
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» ​Умер легендарный Беккенбауэр Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии
СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Января
10:49 · Испания. Ла Лига
Гершкович: «Захарян не оправдывает тех надежд, которые мы возлагали на него»
10:28 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Я не понимаю отношения к Кроосу
10:20 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил игру Кепы в матче против «Атлетико»
10:12 · Испания. Ла Лига
«Реал» не проигрывает 20 матчей подряд
09:52 · Испания. Ла Лига
Раскрыта зарплата, какую Мбаппе требует в «Реале»
09:43 · Испания. Ла Лига
Симеоне назвал причину пяти пропущенных голов от «Реала»
09:18 · Испания. Ла Лига
Пети объяснил, почему Мбаппе нужно остаться в «ПСЖ»
09:11 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, что думает о ВАР
08:17 · Испания. Ла Лига
Рюдигер схватил Морату за интимное место
03:32 · Испания. Ла Лига
Кроос прокомментировал реакцию зрителей на свои действия во время полуфинала Суперкубка Испании
02:35 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Выиграли, потому что сохранили больше сил на конец матча»
00:39 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» и «Реал» забили друг другу минимум по три мяча впервые с 1990 года
00:28 · Испания. Ла Лига
Анчелотти сравнялся с Зиданом по количеству матчей у руля «Реала»
10 Января
22:53 · Испания. Ла Лига
​Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»
22:37 · Италия. Серия А
​Гвардиола вспоминает Виалли: «Провели вместе чудесные моменты»
Все новости
Рекомендуем