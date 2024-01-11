Раскрыта зарплата, какую Мбаппе требует в «Реале»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе ведет переговоры с «Реалом». Как сообщает The Telegraph, 25-летний французский нападающий выдвинул финансовые требования руководству мадридского гранда.

По данным журналистов, звездный футболист хочет получать в «королевском» клубе 75 миллионов евро в год. Кроме того, игрок рассчитывает на хороший подписной бонус.

Килиан может заключить с «Реалом» предварительный договор и переехать в Мадрид на правах свободного агента грядущим летом.

Срок действующего контракта Мбаппе с «ПСЖ» истекает по окончании сезона-2023/2024. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

Мбаппе может перейти только в два клуба