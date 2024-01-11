Симеоне назвал причину пяти пропущенных голов от «Реала»

В полуфинальном поединке Суперкубка Испании мадридский «Атлетико» потерпел поражение от «Реала» со счетом 3:5. Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне поделился эмоциями после завершения встречи.

«Я сказал подопечным, что они провели отличный поединок. Мы были близки к победе и должны извлечь урок из этого поражения. В нашей атакующей игре было немало позитивных моментов. В обороне же мы допустили много ошибок. Если команда плохо защищается – это недоработка тренера», - цитирует аргентинца газета Marca.

В следующем матче «Атлетико» снова сыграет против «Реала». Матч состоится в рамках Кубка Испании 18 января.