Пети объяснил, почему Мбаппе нужно остаться в «ПСЖ»

Известный в прошлом французский футболист Эммануэль Пети, поигравший за лондонский «Арсенал», поделился мнением касательно возможного ухода нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ». Интерес к форварду проявляют мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

«Думаю, ситуация в «Реале» изменилась. Если бы Килиан так сильно хотел перейти туда, то оформил сделку полтора года назад. Если же он останется в «ПСЖ», то станет тем, кто принесет клубу победу в Лиге чемпионов, чего еще не было в истории. Килиан может это сделать и установить очередной рекорд», - цитирует Пети Talksport.

Трудовой договор Мбаппе с парижским грандом истекает летом 2024 года.