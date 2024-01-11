Анчелотти рассказал, что думает о ВАР

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о системе ВАР.

«Я верю, что эту технологию можно улучшить. Думаю, это хорошая вещь, которая помогает судьям в принятии правильных решений», - передает слова итальянского специалиста Relevo.

Напомним, что систему видеоповторов внедрили в футбол в 2018 году.

Накануне «Реал» провел поединок против «Атлетико» в рамках полуфинальной стадии Суперкубка Испании. Подопечные Анчелотти отпраздновали волевую победу со счетом 5:3 и вышли в финал. За трофей «королевский» клуб поборется с победителем пары «Барселона» - «Осасуна».