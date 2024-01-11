Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти рассказал, что думает о ВАР

11 Января 2024 • 09:11 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о системе ВАР.

«Я верю, что эту технологию можно улучшить. Думаю, это хорошая вещь, которая помогает судьям в принятии правильных решений», - передает слова итальянского специалиста Relevo.

Напомним, что систему видеоповторов внедрили в футбол в 2018 году.

Накануне «Реал» провел поединок против «Атлетико» в рамках полуфинальной стадии Суперкубка Испании. Подопечные Анчелотти отпраздновали волевую победу со счетом 5:3 и вышли в финал. За трофей «королевский» клуб поборется с победителем пары «Барселона» - «Осасуна».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте ​Холанн перейдёт в «Барселону» Мбаппе договорился с новым клубом ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды ​Мбаппе назвал клуб, куда хочет перейти Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак»
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» ​Умер легендарный Беккенбауэр Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии
СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Января
09:52 · Испания. Ла Лига
Раскрыта зарплата, какую Мбаппе требует в «Реале»
09:43 · Испания. Ла Лига
Симеоне назвал причину пяти пропущенных голов от «Реала»
09:18 · Испания. Ла Лига
Пети объяснил, почему Мбаппе нужно остаться в «ПСЖ»
09:11 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, что думает о ВАР
08:17 · Испания. Ла Лига
Рюдигер схватил Морату за интимное место
03:32 · Испания. Ла Лига
Кроос прокомментировал реакцию зрителей на свои действия во время полуфинала Суперкубка Испании
02:35 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Выиграли, потому что сохранили больше сил на конец матча»
00:39 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» и «Реал» забили друг другу минимум по три мяча впервые с 1990 года
00:28 · Испания. Ла Лига
Анчелотти сравнялся с Зиданом по количеству матчей у руля «Реала»
10 Января
22:53 · Испания. Ла Лига
​Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»
22:37 · Италия. Серия А
​Гвардиола вспоминает Виалли: «Провели вместе чудесные моменты»
22:23 · Испания. Ла Лига
​«Позор»: Фанаты возмущены минутой молчания в память о Беккенбауэре в Саудовской Аравии
21:43 · Испания. Ла Лига
​Президент «Реала» ответил фанату насчёт Мбаппе
21:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:3 2
21:02 · Испания. Ла Лига
​Гризманн – в основе: «Атлетико» назвал состав на битву с «Реалом»
Все новости
Рекомендуем