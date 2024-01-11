Рюдигер схватил Морату за интимное место

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер стал зачинщиком конфликта с форвардом «Атлетико» Альваро Моратой во время матча ½ финала Суперкубка Испании.

По ходу поединка немецкий футболист схватил испанского бомбардира за сосок. Это вывело из себя Морату – Альваро толкнул соперника, после чего началась перепалка.

Напомним, что встреча получилась очень результативной и завершилась победой «королевского» клуба со счетом 5:3. В финальном матче Суперкубка страны подопечные Карло Анчелотти встретятся с победителем пары «Барселона» - «Осасуна». Эта игра пройдет 11 января.