Анчелотти: «Выиграли, потому что сохранили больше сил на конец матча»

Мадридский «Реал» в своем традиционном стиле обыграл земляков из «Атлетико» - «сливочные», как это было множество раз, прибавили в конце игры и в итоге победили со счетом 5:3. Именно это качество прибавлять в конце матча Карло Анчелотти назвал ключевым.

- Мы победили, сохранив больше энергии на конец матча, - пояснил специалист, слова которого цитирует пресс-служба клуба.

Теперь «Реалу» предстоит сыграть в финале Суперкубка Испании, своего соперника мадридцы узнают после матча «Барселоны» с «Осасуной» в четверг вечером. В прошлом году Суперкубок Испании выиграла именно «Барселона», она переиграла в финале «Реал».