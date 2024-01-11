​«Атлетико» и «Реал» забили друг другу минимум по три мяча впервые с 1990 года

В Саудовской Аравии проходит полуфинальный матч между «Реалом» и «Атлетико», оба мадридских клуба решили действовать результативно и в основное время игры забили друг другу по три мяча, переведя дело в дополнительные тридцать минут.

Как оказалось, столь результативным мадридское дерби оказалось впервые с 1990 года - именно тогда команды забили друг другу по три мяча как минимум. Тогда это было в матче чемпионата, он закончился со счетом 3:3.

Следить за событиями игры между «Реалом» и «Атлетико» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.