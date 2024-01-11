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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти сравнялся с Зиданом по количеству матчей у руля «Реала»

11 Января 2024 • 00:28 Комментировать

В полуфинальном матче Суперкубка Испании мадридский «Реал» сражается с земляками из «Атлетико», и для итальянского наставника мадридского клуба этот матч стал 263-м у руля клуба с учетом всех турниров, в которых Карло Анчелотти руководил клубом.

Он сравнялся по этому показателю не с кем-нибудь, а с Зинедином Зиданом - в настоящий момент оба делят второе место в клубной истории. Впереди (правда, с очень большим отрывом) лишь один специалист - Мигель Муньос, 605 матчей у руля «Реала».

Следить за событиями игры между «Реалом» и «Атлетико» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Зинедин Зидан Мигель Муньос ещё теги
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