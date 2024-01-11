Анчелотти сравнялся с Зиданом по количеству матчей у руля «Реала»

В полуфинальном матче Суперкубка Испании мадридский «Реал» сражается с земляками из «Атлетико», и для итальянского наставника мадридского клуба этот матч стал 263-м у руля клуба с учетом всех турниров, в которых Карло Анчелотти руководил клубом.

Он сравнялся по этому показателю не с кем-нибудь, а с Зинедином Зиданом - в настоящий момент оба делят второе место в клубной истории. Впереди (правда, с очень большим отрывом) лишь один специалист - Мигель Муньос, 605 матчей у руля «Реала».

Следить за событиями игры между «Реалом» и «Атлетико» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.