«Осасуна» шесть раз проиграла «Барселоне» в семи последних матчах

В четверг, 11 января, «Осасуна» встретится с «Барселоной» в рамках полуфинального матча Суперкубка Испании.

Стоит сказать, что последний раз «Барселона» проигрывала «Осасуне» в 2020 году. Та встреча завершилась со счетом 1:2. С тех пор команды провели семь очных матчей, в шести из которых «сине-гранатовые» выходили победителями. Еще один поединок завершился вничью.

Начало матча 1/2 финала Суперкубка Испании «Барселона» - «Осасуна» запланировано на 22:00 по столичному времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.