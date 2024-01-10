Араухо — о матче с «Осасуной»: «Мы постараемся сыграть в свой футбол»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо поделился комментарием о предстоящем матче против «Осасуны».

— Это очень сложная команда, но мы постараемся сыграть в свой футбол и одержать победу, — цитирует футболиста официальный сайт «сине-гранатовых».

В текущем сезоне Араухо принял участие в 18 матчах во всех турнирах и забил один мяч.

Завтра, 11 января, «Барселона» встретится с «Осасуной» в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании. Не пропустите текстовую трансляцию игры на портале LiveResult, которая стартует в 22:00 по мск.

Стоит сказать, что последний раз «Осасуна» обыгрывала «Барселону» в 2020 году, после чего потерпела шесть поражений и один раз сыграла вничью.