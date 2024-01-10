Хави высказался о победах «Барселоны» с минимальным счётом

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о победах команды с минимальным счётом.

«Просто так сложились обстоятельства. Я думаю, что мы заслуживали во многих матчах более уверенную победу, а в других матчах, которые мы выиграли, мы заслуживали поражения», — передает слова Хави Marca.

Испанский специалист признался, что не будет против, если его команда с минимальным счетом обыграет «Осасуну» и с таким же счетом выиграет финал.

11 января «Барселона» и «Осасуна» выяснят, кто отправится в главный матч Суперкубка Испании. Начало игры 1/2 финала запланировано на 22:00 по московскому времени.