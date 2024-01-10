​Хави высказался о состоянии Педри и Канселу перед Суперкубком

В четверг «Барселона» проведёт полуфинальный матч Суперкубка Испании против «Осасуны». Главный тренер каталонской команды Хави высказался о состоянии защитника Жоау Канселу и полузащитника Педри.

«Мы более оптимистичны по поводу Педри. В последние дни он чувствовал себя хорошо. Что касается Канселу, то мне кажется, что сложно рассчитывать на его завтрашнее появление на поле. Посмотрим, как он будет чувствовать себя сегодня. Но Педри ближе к возвращению в строй», - сказал Хави на пресс-конференции.

Матч «Барселона» - «Осасуна» стартует 11 января в 22:00 по московскому времени.