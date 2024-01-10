​Хави высоко оценил Серхи Роберто

Главный тренер «Барселоны» Хави выступил перед журналистами перед полуфиналом Суперкубка Испании против «Осасуны». Специалист сказал несколько слов о Серхи Роберто.

«Серхи Роберто для меня – важный футболист, капитан, лидер, пример для подражания. Он всегда готов играть на любой позиции. Я очень уверен в нём», - сказал Хави журналистам.

В сезоне 2023/2024 Серхи Роберто провёл за «Барселону» 10 матчей. В них защитник записал на свой счёт три гола и один результативный пас на партнёра.

«Барселона» и «Осасуна» разыграют путёвку в финал Суперкубка Испании в четверг, 11 января.