​Хави: «Надеюсь, что мы придём к совершенству, которое ищем»

Наставник «Барселоны» Хави высказался о том, как команда изменилась за два года под его руководством.

Как известно, Хави принял «Барселону» в ноябре 2021 года.

«Думаю, что многое изменилось в положительную сторону. Я понимаю, что ожидания в среде очень высоки, стремятся к совершенству. Мы находимся к пути к нему, мы должны найти преемственность.

Я думаю, что команда стала играть намного лучше, более позиционно. В целом баланс положительный. Мало-помалу мы играем лучше, и я надеюсь, что мы придём к совершенству, которое ищем», - сказал Хави на пресс-конференции.

В четверг, 11 января, «Барселона» проведёт матч против «Осасуны» в полуфинале Суперкубка Испании.