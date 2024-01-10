​Хави назвал Фелиша важным игроком «Барселоны»

Рулевой «Барселоны» Хави сказал несколько слов о нападающем команды Жоау Фелише. Португалец играет за каталонский клуб на правах аренды.

«Фелиш? Мы будем выбирать лучший стартовый состав, принимая во внимание все обстоятельства. Жоау был важен на протяжении сезона и будет оставаться таким дальше. Вы всегда спрашиваете меня о тех, кого часто меняют, и кто выходит не так часто, но все они будут важны для нас», - сказал Хави в ходе пресс-конференции.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Хави не хочет сохранять Фелиша в команде на следующий сезон.

В настоящий момент «Барселона» готовится к полуфиналу Суперкубка Испании против «Осасуны». Матч пройдёт в четверг, 11 января.