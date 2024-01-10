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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави высказался о прогрессе саудовской лиги

10 Января 2024 • 18:22 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о саудовской лиге.

«Я много следил за саудовской лигой, когда был в «Аль-Садде». Там есть «Аль-Наср», «Аль-Хиляль»… Эта лига стремительно растёт.

Я выступал в Лиге чемпионов Азии, и уже тогда саудовцы были лучшими на континенте. И теперь они привлекают статусных игроков, только представьте. Также у них пройдёт чемпионат мира – 2034, что же даст эффект», - сказал Хави журналистам на пресс-конференции. 

В Саудовской Аравии сейчас выступают Криштиану Роналду, Садио Мане, Карим Бензема, Джордан Хендерсон и другие известные футболисты.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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