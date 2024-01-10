​Хави высказался о прогрессе саудовской лиги

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о саудовской лиге.

«Я много следил за саудовской лигой, когда был в «Аль-Садде». Там есть «Аль-Наср», «Аль-Хиляль»… Эта лига стремительно растёт.

Я выступал в Лиге чемпионов Азии, и уже тогда саудовцы были лучшими на континенте. И теперь они привлекают статусных игроков, только представьте. Также у них пройдёт чемпионат мира – 2034, что же даст эффект», - сказал Хави журналистам на пресс-конференции.

В Саудовской Аравии сейчас выступают Криштиану Роналду, Садио Мане, Карим Бензема, Джордан Хендерсон и другие известные футболисты.