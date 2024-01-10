Хави: «Я полностью уверен в своих игроках»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Осасуны».

«Осасуна» — это крепкая команда. Они всегда хорошо готовятся к матчам, но я полностью уверен в своих игроках. Команда готова», — сказал Хави журналистам.

Матч 1/2 финала Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Осасуной» должен пройти завтра, 11 января. Свисток о старте поединка прозвучит в 22:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

Напомним, «Барселона» является действующим обладателем данного трофея.