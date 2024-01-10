Хави: «Мы хотим снова выиграть Суперкубок»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился комментарием о предстоящих матчах за Суперкубок Испании.

— В прошлом году мы выиграли Суперкубок. Мы хотим выиграть его снова. Надеюсь, что у нас получится это сделать, и это поможем нам вернуться на правильный путь, — заявил Хави на пресс-конференции.

В четверг, 11 января, «Барселона» и «Осасуна» сойдутся в матче 1/2 финала Суперкубка Испании. Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.

Во втором полуфинале «Реал» сыграет с «Атлетико». Финал пройдет 14 января.