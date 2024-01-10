Араухо: «Барселона» хочет выиграть Суперкубок»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался в преддверии старта мини-турнира за Суперкубок Испании.

— У нас отличная команда. Мы хотим выиграть Суперкубок. Надеемся, что Суперкубок станет поворотным моментом для нас. Это титул, который очень важен для клуба, — приводит слова Араухо пресс-служба «сине-гранатовых».

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Завтра, 11 января, «Барселона» встретится с «Осасуной» в полуфинальном матче Суперкубка Испании. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.