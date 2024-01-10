Вальверде - о Саудовской Аравии: «Роналду всё это начал»

Ведущий полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уругвая Федерико Вальверде поделился мнением о росте популярности чемпионата Саудовской Аравии. Хавбек отметил вклад в это португальца Криштиану Роналду.

«Эта лига добилась огромного прогресса благодаря Криштиану. После Роналду туда приехали многие звездные футболисты. Он все это начал. Это говорит о больших амбициях Саудовской Аравии», - передает слова южноамериканца Movistar.

Роналду первым из звезд футбола перебрался в Саудовскую Аравию. Португальский бомбардир подписал трудовой договор с «Аль-Насром». Затем примеру КриРо последовали Карим Бензема, Садио Мане, Неймар и другие топ-игроки.