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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде - о Саудовской Аравии: «Роналду всё это начал»

10 Января 2024 • 13:42 Комментировать

Ведущий полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уругвая Федерико Вальверде поделился мнением о росте популярности чемпионата Саудовской Аравии. Хавбек отметил вклад в это португальца Криштиану Роналду.

«Эта лига добилась огромного прогресса благодаря Криштиану. После Роналду туда приехали многие звездные футболисты. Он все это начал. Это говорит о больших амбициях Саудовской Аравии», - передает слова южноамериканца Movistar.

Роналду первым из звезд футбола перебрался в Саудовскую Аравию. Португальский бомбардир подписал трудовой договор с «Аль-Насром». Затем примеру КриРо последовали Карим Бензема, Садио Мане, Неймар и другие топ-игроки.

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Реал Мадрид Криштиану Роналду Федерико Вальверде Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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