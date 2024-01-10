«Барселона» может разорвать контракт с Nike и уйти к другому спонсору

Каталонская «Барселона» может сменить технического спонсора. Как информирует Diario Sport, вместо американской компании Nike «сине-гранатовые» могут начать сотрудничество с немецким брендом Puma.

Новый спонсор готовит для каталонского гранда грандиозное предложение, которое будет намного выгоднее, чем условия американцев. Стоит напомнить, что «Барселона» сотрудничает с Nike на протяжении 26 лет.

После 19 туров чемпионата Испании каталонский клуб набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов команда Хави вышла в плей-офф, где сыграет с «Наполи».

«Реал», «Барселона» или «Манчестер Сити»: Холанн выбрал клуб