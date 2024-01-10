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Матч «Реал» - «Атлетико» может войти в историю футбола

10 Января 2024 • 13:00 Комментировать

Матч ½ финала Суперкубка Испании между мадридскими клубами «Реал» и «Атлетико» может войти в историю футбола.

Во время этой встречи пройдет важный эксперимент: в случае применения системы ВАР все переговоры между судьями будут представлены общественности сразу после финального свистка. Такого еще никогда не случалось. Если все пройдет успешно, это новшество планируют ввести в чемпионате Испании.

Дерби «Реала» и «Атлетико» состоится сегодня, 10 января, в Саудовской Аравии. Начало матча запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.

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