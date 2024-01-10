Серхи Роберто интересен многим клубам, но решение ещё не принято

Капитан каталонской «Барселоны» Серхи Роберто с большой долей вероятности станет свободным агентом ближайшим летом. По информации от журналиста Феррана Мартинеса, в услугах футболиста заинтересованы многие клубы, но сам полузащитник ещё не принял решение по поводу предпочтительного варианта для продолжения карьеры.

Напомним, ранее сообщалось, что Роберто хочет остаться в «Барселоне» и готов ради этого пойти на очередное сокращение зарплаты. Тем не менее, каталонский клуб пока не планирует продлевать с Серхи контракт, который истекает ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Роберто провёл 6 матчей в испанской Ла Лиге, где отметился 3 голами и результативной передачей.