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Серхи Роберто интересен многим клубам, но решение ещё не принято

10 Января 2024 • 11:02 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1 1.40 X 5.10 2 7.20
11.01 22:00

Капитан каталонской «Барселоны» Серхи Роберто с большой долей вероятности станет свободным агентом ближайшим летом. По информации от журналиста Феррана Мартинеса, в услугах футболиста заинтересованы многие клубы, но сам полузащитник ещё не принял решение по поводу предпочтительного варианта для продолжения карьеры.

Напомним, ранее сообщалось, что Роберто хочет остаться в «Барселоне» и готов ради этого пойти на очередное сокращение зарплаты. Тем не менее, каталонский клуб пока не планирует продлевать с Серхи контракт, который истекает ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Роберто провёл 6 матчей в испанской Ла Лиге, где отметился 3 голами и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
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