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Захарян сможет принять участие в матче с «Атлетиком»

10 Января 2024 • 10:18 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Сосьедад
13.01 20:30

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян готов принять участие в матче 20-го тура чемпионата Испании против «Атлетика». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Арсен будет готов к следующему матчу», — сказали в пресс-службе «Реал Сосьедада» Sport24.

Ранее стало известно о том, что 20-летний Захарян сумел избежать серьёзной травмы в кубковом матче против «Малаги» (1:0).

В текущем сезоне российский футболист провёл за свою команду 19 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Игра между «Реал Сосьедадом» и «Атлетиком» состоится 13 января. Начало  — в 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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